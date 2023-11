Sciopero Cgil e Uil | per il Garante mancano i requisiti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo l’audizione di oggi cone UIL, in merito alla proclamazione dellonazionale del 17 novembre, la Commissione di garanzia ha confermato il contenuto del provvedimento adottato l’8 novembre scorso comunicando cheper dichiarare la mobilitazione nazionale. Per la Commissione di garanzia, loindetto dae Uil non può configurarsi come generale perché esclude circa 16 settori ed è spalmato su 5 giorni “Lo– sottolinea la Commissione in una nota -, così come proclamato dalle Confederazioni sindacali (con esclusione di numerosi settori) non può essere considerato, come da consolidato orientamento della Commissione, qualegenerale, ai fini dell’applicazione della disciplina che consente delle ...