Sciopero | Cgil e Uil lo confermano per venerdì 17 E’ scontro con garante e governo

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 13 novembre 2023) E'aperto fra due confedereazioni sindacali,e Uil, la commissionee il. Dopo la bocciatura dellogenerale per il 17 novembre 2023, i sindacati non si fermano e in una nota dichiarano: "Confermiamo la proclamazione dellogenerale e le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre" L'articolo proviene da Firenze Post.