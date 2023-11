Sciopero 17 novembre | Landini replica a Salvini | “Non ha mai lavorato”

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 novembre 2023) Venerdì 17è previsto unogenerale indetto dai sindacati Cgil e Uil, con la Lega che attacca le associazioni sindacali: “Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci diche vuole organizzarsi l’ennesimo weekend lungo” ha affermato il leader del Carroccio Matteo. Non si è fatta attendere la risposta del segretario della Cgil Maurizio: “Capisco il suo nervosismo, in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e cancellato la Fornero. E di tutto questo non c’è traccia. Forse, che non ha mai, pensa al suo weekend”. Ad accendere la miccia è stata una nota della Lega, la seconda in due giorni: “In vista delloannunciato per il 17 ...