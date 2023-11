Sciopero 17 novembre 2023 | treni | aerei | scuola | fasce orarie e motivazioni Il garante però frena | Non ci sono requisiti per mobilitazione generale ; Landini | Sbaglia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Previsto unoper il 17 ottobreche dovrebbe coinvolgerenelle08:30-17:00 e 20:00 fino al termine dei rispettivi servizi: lele critiche delle principali sigle sindacali alla manovra economica del governo Meloni. Non mancano tuttavia

Sciopero Roma, venerdì 17 novembre metro e bus a rischio. Tutte le informazioni RomaToday

Dall'ufficio stampa di Amt Si informa che le Organizzazioni Sindacali della Liguria Filt-Cgil e UILTRASPORTI hanno comunicato la propria adesione allo sciopero generale nazionale indetto… Leggi ...Per la Commissione di garanzia, lo sciopero indetto da Cgil e Uil non può configurarsi come generale perché esclude circa 16 settori ed è spalmato su 5 giorni.