Scioperi | Salvini | “Sono un diritto | ma i sindacati rispettino le regole”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 13 novembre 2023) ROMA – Un appello “al buonsenso e al rispetto delle”. Lo formula il vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteodopo l’intervento della Commissione di Garanzia per gli, che non ha riconosciuto i requisiti per lo sciopero generale in riferimento alla mobilitazione annunciata da Cgil e Uil per venerdì prossimo. “Difendiamo il sacrosantoalla mobilitazione – afferma il segretario della Lega – ma deve avvenire nel rispetto dellee non sulla pelle di milioni di famiglie, studenti e lavoratori. Una minoranza di iscritti ad alcune sigle sindacali non può danneggiare un intero Paese”, sostiene. L'articolo L'Opinionista.