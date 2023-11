Sci alpino | le promosse e le bocciate | Vlhova meglio di Shiffrin | ma quell’errore…Bene Peterlini | deludono Swenn-Larsson e Holdener

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Se la Coppa del Mondo maschile non è praticamente mai iniziata, quella al femminile ha vissuto un doppio appuntamento in quel di Levi. Due slalom nel weekend, che hanno visto la vittoria rispettivamente di Petrae Mikaela. In casa Italia solo Martinasi salva dal disastro, ma sono state tante comunque le atlete che si sono messe in mostra o che hanno fallito in questo weekend finlandese. Andiamo a scoprirle.Mikaela: torna da Levi con il pettorale rosso di leader della classifica generale e di slalom e lo fa senza aver dimostrato di essere la migliore in questa due giorni di Levi. Questa è sicuramente la miglior notizia per l’americana, che comunque mette a referto il successo numero 89 della carriera. La caduta in allenamento ha forse minato un po’ le ...