(Di lunedì 13 novembre 2023) L'Italia può schierare fino a nove atlete per discesa, come Austria e Svizzera ROMA - Sono tredici ledal direttore tecnico Gianluca Rulfi per il doppio appuntamento con lodi Zermatt/riservato alle. In programma due discese sabato 18 e domenica 19 nove

"E' una novità ma solo per l'Italia - racconta il titolare Kurt Tasclher - perché in Svizzera, ad esempio, già da tempo la squadra nazionale dilo utilizza per gli allenamenti fuori ...

Sci alpino: Cdm donne. 13 azzurre convocate per Speed Opening Cervinia Tiscali

Il piano è quello di prevedere un 95% dei siti già esistenti facendo leva su quanto utilizzato 29 anni fa per le Olimpiadi di Albertville e su sedi consolidate di competizioni di alto livello come ...Con i suoi 400 km di piste da sci e le numerose possibilità di praticare altri sport invernali, la Valtellina è pronta ad accogliere tutti coloro che per la stagione invernale 2023/2024 sceglieranno d ...