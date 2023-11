Schmit | “Italia fai il salario minimo altrimenti i giovani scappano”

(Di lunedì 13 novembre 2023) A parlare e a spiegare la sua tesi è il commissario Ue al Lavoro che prova a dare un consiglio a chi governa che va in un’altra direzioneanche dall’Europa. E’ il monito e il consiglio che arriva anche dalla Ue direttamente al Governo. E a darlo è Nicolas, commissario europeo responsabile del Lavoro che al quotidiano La Stampa avvisa: “Anche se la direttiva europea non lo impone, l’avrebbe bisogno di introdurre unper legge visto che in molti settori i livelli sono inadeguati”. A dicembre il dirigente europeo verrà inper discutere con Confindustria e con il Parlamento l’esigenza e la necessità di garantire “stipendi decenti”. Il commissario europeo per il Lavoro Nicolas(Ansa ...

Nicolas Schmit : “L’Italia deve introdurre il salario minimo, paghe troppo basse fanno fuggire i giovani” La Stampa

Salario minimo, il commissario Ue Schmit: “L’Italia ne avrebbe bisogno” Agenzia Nova

Il commissario Ue al Lavoro Nicolas Schmit invita l’Italia ad adottare un salario minimo. In un”intervista rilasciata al quotidiano La Stampa Schmit spiega che “La direttiva Ue non dice che i Paesi ch ...La direttiva Ue sul salario minimo "non dice che i Paesi che hanno un elevato livello di contrattazione collettiva non devono introdurre il salario minimo. È vero, ci sono Paesi come l'Austria o la Sv ...