Schianto sulla A12 | tragiche vacanze per dei turisti americani | travolti da una bisarca

(Di lunedì 13 novembre 2023) Civitavecchia, 13 novembre 2o23 – Un grave incidente, si è verificato alle ore 13 circa, sull’autostrada A12, precisamente al chilometro 55 direzione Roma. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante, una, ha impattato violentemente con un pulmino da nove posti che trasportavaprobabilmente provenienti dalle navi da crociera sbarcati a Civitavecchia. La violenza dell’impatto ha richiesto l’intervento di due squadre di Vigili del fuoco, la 17A da Civitavecchia e la 26A da Cerveteri. I Vvf arrivati sul posto hanno cominciato subito le operazioni di estrazione dalle lamiere dei nove occupanti del furgone e subito affidati alle cure del personale sanitario del 118 arrivato sul posto. Il medico ha constatato il decesso di uno degli occupanti, proveniente da New York, e altri 4 in codice rosso, comunque tutti gli occupanti feriti. ...