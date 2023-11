Sanità | la proposta dell’opposizione | la domanda Adnkronos e la risposta di Carlo Calenda

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 13 novembre 2023) () – “L’opposizione sta un po’ perdendo tempo sullaper la. Se andiamo così lenti, rischiamo di non essere pronti per la Manovra”., leader di Azione, risponde così alladell’sullain materia di. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.