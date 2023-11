Sanità | Conte | ‘governo usa eroi pandemia come bancomat' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - La sanità “è un comparto che sta lanciando un grido di dolore che abbiamo raccolto. I tagli sono tali per cui abbiamo il serio rischio che 7000 medici e 20.000 infermieri vadano in prepensionamento tra quest'anno e l'anno prossimo perché i tagli si aggirano per gli infermieri fino a 300 € al mese e per i medici arrivano a 850 euro al mese. È una politica scellerata. Bankitalia ha appena confermato che il rapporto degli investimenti in sanità rispetto al Pil sono ritornati all'era pre Covid, quindi glidellail governo li sta utilizzando”. Così il presidente del M5S Giuseppe, a margine degli incontri con i rappresentanti del mondo sanitario sulla manovra economica.