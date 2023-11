San Giorgio su Legnano | ferisce la compagna all’addome e si toglie la vita Lei è grave

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ha sparato allae poi si è tolto la. Un uomo ha aperto il fuoco in un’abitazione a Sansu(Milano), ferendo in modola 35enne. Il fatto è accaduto oggi poco dopo le 13 e dalle prime ricostruzioni risulta che l’aggressore detenesse la pistola regolarmente. La donna è stata ferita, ma è riuscita comunque a rifugiarsi in un’abitazione vicina, in cui vivono i due anziani a cui fa da badante. Sul posto son intervenuti i carabinieri della compagnia die i soccorritori del 118. La 35enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.