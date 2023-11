Salvini e “qualche bicchiere di vino”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il dibattito sue salute è una costante nei media, spesso influenzato più da interessi politici ed economici che da un reale impegno nei confronti della corretta informazione. Negli scorsi giorni l’attenzione si è concentrata sull’ultima dichiarazione del ministro Matteodurante l’evento inaugurale di EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, meglio conosciuta come Salone del ciclo e motociclo di Milano). Secondo Adnkronos,avrebbe detto: Nel nuovo Codice della strada non tocchiamo il tasso alcolemico:dinon solo non fa male, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare. Riteniamo che sia fondamentale smentire, ancora una volta, questa pericolosa generalizzazione. La quantificazione di “...

giorno fa la maggioranza si è salvata a Palazzo Madama per due voti . Il margine della ... La linea dura di Matteoalimenta lo scontro. La premier non a caso ha ripreso in mano il format ...

Lo scontro tra Lega e Cgil sugli scioperi di venerdì Linkiesta.it

Manovra, scontro sullo sciopero. Landini replica a Salvini: “Non ha mai lavorato” la Repubblica

(Laerte Salvini per Il Centro) La Sirdeco Pescara esce sconfitta dal PalaMarani, contro una Bologna più incisiva in attacco e meno distratta in ricezione. Coach Bosica parte con la diagonale Casarotti ...E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato”. Ballando con le Stelle: gli altri concorrenti costretti a sedare la rissa Appena si sono ritrovati dietro ...