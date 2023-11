Salvini e “qualche bicchiere di vino”

Leggi su butac

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il dibattito sue salute è una costante nei media, spesso influenzato più da interessi politici ed economici che da un reale impegno nei confronti della corretta informazione. Negli scorsi giorni l’attenzione si è concentrata sull’ultima dichiarazione del ministro Matteodurante l’evento inaugurale di EICMA (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, meglio conosciuta come Salone del ciclo e motociclo di Milano). Secondo Adnkronos,avrebbe detto: Nel nuovo Codice della strada non tocchiamo il tasso alcolemico:dinon solo non fa male, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare. Riteniamo che sia fondamentale smentire, ancora una volta, questa pericolosa generalizzazione. La quantificazione di “...