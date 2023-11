Salutequità | ‘in Italia solo 15% bambini accede a cure palliative’

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – Lepalliative sarebbero necessarie per quasi 600mila persone l'anno (nell'84% dei decessi), ma la copertura risulta ancora insufficiente (secondo i dati del ministero della Salute, circa una persona su 3) anche per i soli pazienti oncologici. Non è tutto: tra i minori,il 15% di chi ne ha bisogno (circa 30mila) le ottiene. E' quanto emerge dall'Osservatorio di'Retipalliative formalmente istituite ed elementi di funzionamento', realizzato con il contributo non condizionato di Ucb Pharma, Bristol Myers Squibb, Beigene, Merck Serono Spa, Grunenthal e Sanofi. Capitolo a parte il dolore cronico: in, quello "severo" colpisce circa un milione di persone, che diventano 2 milioni se si considera il dolore cronico moderato. Il costo medio di un paziente con ...