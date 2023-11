Salutequità | ' in Italia solo 15% bambini accede a cure palliative'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 13 novembre 2023) Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - Lesarebbero necessarie per quasi 600mila persone l'anno (nell'84% dei decessi), ma la copertura risulta ancora insufficiente (secondo i dati del ministero della Salute, circa una persona su 3) anche per i soli pazienti oncologici. Non è tutto: tra