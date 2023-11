Salerno | si finge carabiniere e truffa anziana | arrestato

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il 10 novembre, i Carabinieri della Stazione diDuomo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa, dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta di questa Procura, nei confronti di P. L., per il reato di furto con strappo. Secondo l’ipotesi accusatoria, lo scorso settembre, l’uomo, con artifizi e raggiri, avrebbe contattato telefonicamente un’donna salernitana, alla quale riferendo di appartenere alle forze dell’ordine la informava che avrebbe potuto evitare l’arresto del figlio che aveva un debito di 4.000,00 € qualora gli avesse corrisposto tale somma. Dopo aver indotto la donna a raccogliere alcuni preziosi la convinceva a seguirla, a piedi, in caserma, e lungo la strada le strappava dalle mani la busta contenente monili in oro dal valore di alcune ...

Il francesedi seguire la linea del fallo laterale e invece taglia il campo da destra verso il centro. Percorre un paio di metri palla al piede e poi disegna un pregevole assist per Dia . Il ...

Salerno: si finge appartenente alle Forze dell'Ordine e scippa un ... ondanews

Nasconde in casa hashish pronta per lo spaccio. Pusher in manette ... ondanews

Rischio ictus e infarti per chi usa farmaci con pseudoefedrina per alleviare i sintomi del raffreddore. L'allarme è stato lanciato dall’Agenzia Nazionale Francese per la ...Nella giornata di venerdì i Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le In ...