Salerno | arrestati marito e moglie spacciatori

(Di lunedì 13 novembre 2023) La mattinata dell’11 Novembre scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato in flagranza di reato i coniugi C.D., di 71 anni, e A.M. di 66 anni. Entrambi risiedono ae sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 4 sacchetti contenenti circa 7,7 kg di marijuana. La coppia di coniugi, entrambi indagati su disposizione della Procura della Repubblica, è finita agli arresti dopo il blitz dei militari diretti dal Maggiore Antonio Corvino. Segui ZON.IT su Google News.

Salerno e Avellino, arresti oggi: sgominate due bande di topi d'auto ilmattino.it

Ruba dei gioielli ad un'anziana: arrestato dai carabinieri Ottopagine

emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, un’ordinanza applicativa di misure cautelari di custodia in carcere, per C.O., e agli arresti domiciliari, per T.C., per il ...Lo scorso settembre, spacciandosi per un rappresentante delle forze dell'ordine, ha convinto una donna che avrebbe potuto evitare l'arresto del figlio se avesse risarcito il suo debito ...