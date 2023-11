Sabatini | «Inter favorita non un’offesa! Differenza con la Juventus su una partita»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)segnala molte similitudini frain vista del derby d’Italia di domenica 26. Per lui a fare tutta lain classifica è soltanto una, fra quelle giocate in queste precedenti dodici giornate. DERBY D’ITALIA – Sandroa Radio Radio – Lo Sport non se la prende, come Giuseppe Marotta o altri tesserati: «Non è un’offesa dire che l’. Sul discorso tecnico credo che ci sarebbero due giocatori dellache giocherebbero nell’: Wojciech Szczesny e Gleison Bremer. Se a Simone Inzaghi dicessero che il 26 novembre gli facessero la sorpresa di Lautaro Martinez da lui e Dusan Vlahovic dall’altra direbbe no. Idem con Manuel Locatelli e Hakan Calhanoglu. Sta ...