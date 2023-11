Russo Guerra di Liberazione di Arpaise ringrazia gli Ufficiali dell’Esercito per l’attestato di stima ricevuto

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice Presidente dell’AssociazionediSezione diGiovanni, con il seguente comunicato inviato alla stampa, desiderare gli amiciItaliano, per l’attestazione died affetto ricevuta con la pergamena inviatami nella giornata di oggi. “Ringrazio gli amici, scrive Giovanni, con onore, orgoglio, piacere ed un pizzico di emozione che ricevo questo gradito pensiero, un bel gesto verso la mia persona da parte dei membri ed amiciItaliano. È stato un vero piacere ospitarvi ed accogliervi nella serata di Sabato 14 Ottobre 2023 alla Sagra della Castagna nella contrada Russi ...

... con grandi risultati sul Mar Nero , in Crimea e persino in territorio, con clamorosi ... pur essendo un militare di formazione "occidentale" e non sovietica, ha da sempre imposto allauna ...

Ucraina Russia, le notizie di oggi 12 novembre sulla guerra Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: news oggi 12 novembre Adnkronos

Si scrive Volodymyr Ariev ma si legge Petro Poroshenko: il deputato del partito dell’ex presidente di centro destra, ora all’opposizione, ha annunciato pochi giorni fa sulla sua pagina Facebook che il ...La guerra in Ucraina è giunta al 628° giorno. Mentre si intensificano gli scontri per il controllo di Avdiivka, importante crocevia nell’est dell’Ucraina, proseguono i bombardamenti russi: nelle ...