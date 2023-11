Rudi Garcia con la valigia di cartone nella bottega dei presepi

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoche saluta. Tra le mani unadi. L’ormai certo esonero del tecnico francese dalla panchina del Napoli viene ‘celebrato’ anche a San Gregorio Armeno, la strada deinota in tutto il mondo e che in questi giorni si sta ulteriormente animando in vista del prossimo Natale. A realizzare il pastore e ad esporlo inl’artistaale Genny Di Virgilio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La prima mossa è decretare l'esonero dell'ex romanista, il franceseche ha un contratto biennale ma con la clausola del possibile esonero che lo porterà ad incassare solo un anno di ...

Napoli, Garcia verso l'esonero: ADL a colloquio con il manager di Tudor ilmattino.it

Napoli-Garcia, facile prendersela col tecnico: De Laurentiis dovrebbe esonerare se stesso Il Fatto Quotidiano

Il retroscena svelato da Victor Osimhen sull'offerta dall'Arabia Saudita e non solo: le sue parole La situazione a Napoli non è semplice: Rudi Garcia è ormai vicinissimo all'esonero (qui tutti gli agg ...Il presidente De Laurentiis eserciterà la 'clausola esonero' per il francese. Conte ha rifiutato, Tudor chiede un contratto anche per il 2024-25 ...