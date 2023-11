Rudi Garcia a un passo dall' addio | De Laurentiis è furioso | Igor Tudor il favorito

(Di lunedì 13 novembre 2023)è a unanticipato al Napoli. La sconfitta interna contro l'Empoli per 1 - 0 è l'ennesimofalso di un avvio di stagione non all'altezza della squadra Campione d'...

Commenta per primo Sono ore caldissime in casa Napoli , è arrivato il momento di cambiare. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di esoneraredopo l'ultima sconfitta interna contro l'Empoli e punta Igor Tudor per la sua successione. Calciomercato.com segue LIVE la situazione: tutti gli aggiornamenti . 12.00 - Nel frattempo...

Rudi Garcia vola via da Napoli! E non è una metafora. L'allenatore francese, dopo il caos in seguito alla sconfitta contro l'Empoli, è partito questa mattina per la Francia. Oramai ad un passo ...Dopo cinque mesi, finisce senza applausi l’avventura del francese in azzurro Dal 14 giugno al 13 novembre possono passare cinque mesi oppure nulla. Soprattutto se si parla di calcio a Napoli. Che va v ...