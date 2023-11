Ruba alcolici dagli scaffali di un supermercato | giovane denunciato nel sud pontino

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 13 novembre 2023) Pubblicato il 13 Novembre, 2023 Nel pomeriggio di sabato 11 novembre 2023, il Commissariato di Gaeta è intervenuto con successo per denunciare di ungeorgiano, E.D. del 1991, incensurato, colpevole di averto diverse bottiglie dipresso ilConad in Via Lungomare Caboto di Gaeta. La Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta è stata allertata attraverso il numero di emergenza 112 NUE, segnalando un individuo che stava asportando mercidel. L’uomo, dopo aver occultato 10 bottiglie diin uno zainetto, è stato fermato dai poliziotti e dal personale delsubito dopo le casse. In seguito alle indagini condotte e alla querela ...