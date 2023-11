Roma | si sente male a San Pietro | ma è senza voce | né documenti | l’incredibile disavventura di un turista

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sono stati momenti di grande apprensione ieri per le sorti di un81enne in visita alla Cupola di San. L’anziano ha avuto un malore, a causa del quale ha persino perso l’uso della parola. I soccorsi per l’uomo sono stati celeri. L’uomo è stato trasportato velocemente prima all’ospedale Santo Spirito, poi al San Camillo, dove si trova tuttora ricoverato, per essere sottoposto alle cure del caso. anche se nessuno conosceva il suo nome ed è risultato sprovvisto di. La difficile identificazione del81enne L’identificazione dell81enne è stata difficile per la Polizia. Gli agenti del Commissariato Monteverde hanno dovuto faticare non poco per dare un nome all’anzianoche è riuscito a scrivere su un pezzo di carta solo la sua città di origine, in Austria. A seguire ...