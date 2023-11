Roma | Settebagni | vandali in azione in sede protezione civile

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 novembre 2023) Attrezzature rubate e danni alla struttura, e un’associdi volontari dellain difficoltà e un presidio in meno in quest’autunno di piogge e di allerte meteo. È il bilancio dell’assalto all’associAvs Cosmos, finita nel mirino dei. Sconosciuti, nella notte tra il 9 e il 10 novembre, si sono fiondati nell’istituto comprensivo Uruguay, presso il plesso Gino Bartali di via di291,dell’associ. “Hanno asportato materiali, attrezzature e parti di divise comprensive di loghi”, dice su facebook l’associ. “Questo vile gesto, oltre ad averci arrecato un danno pari a svariate migliaia di euro, mette in ginocchio la nostra associche in questo momento si trova a non poter operare nel ...