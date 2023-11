Roma | ritrovato il corpo di un giovane sotto Ponte Garibaldi | da chiarire la dinamica della caduta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Un ragazzo è morto adopo essere caduto da, all’altezza dell’isola Tiberina. Il, stando ai primi accertamenti, ha un’età apparente tra i 20 e i 25 anni. Laè avvenuta intorno alle 17.45 di oggi e sul posto si sono recati gli agentiPolizia Locale, le pattuglie del Reparto Tutela FluvialePolizia diCapitale e il personalePolizia di Stato. Al momento resta daladei fatti: non si sa, per ora, se si sia trattato di un suicidio o di un incidente. Resta inoltre ancora da individuare l’identità. Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un ...

