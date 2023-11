Roma | occupato il liceo Visconti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 novembre 2023) Fumogeni rossi dalle finestre e lo striscione sulla facciata dell’edificio: «». Dopo l’Albertelli da ieri un altrodisi è unito alla mobilitazione contro il governo Meloni, portando anche solidarietà alla Palestina. Per i ragazzi “Il grido degli studenti delva contro un modello scolastico sbagliato, come è esplicito dal nuovo regolamento di scuola, che è in continuità con la circolare del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sulle sospensioni e il modello di scuola-azienda sposato sia dal governo Meloni che dal centrosinistra”. Sullo sfondo la questione israelo-palestinese. Gli studenti contestano “le politiche belliciste sconsiderate, su diktat della Nato, l’aumento delle spese militari, per fomentare i conflitti bellici nel mondo ed il genocidio in corso ...