Roma | occupato dagli studenti il liceo Visconti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Fumogeni rossi dalle finestre e lo striscione appeso sulla facciata dell’edificio: ““. Dopo l’Albertelli, ieri sera (sabato 12 novembre 2023, ndr) un altrodisi è unito alla mobilitazione contro il governo Meloni, portando anche solidarietà alla Palestina: “Siamo complici e solidali con glidelche oggi hanno deciso di occupare la loro scuola. Dopo l’Albertelli, che già aveva risposto all’appello di Scienze Politiche occupata per la Palestina, continua la mobilitazione degli”, ha scritto il movimento studentesco Osa. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. IlVittoria Colonna in protesta per la carenza di spazi: lezioni in strada, la protesta degli ...