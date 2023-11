Roma | nobile truffata per 1 milione di euro

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 novembre 2023) Decine di monete d’oro fra cui preziose Krugerrand sudafricane, orologi di valore, gioielli: un bottino di più di undisottratto a una nobildonna dei Parioli, di 83 anni, da un truffatore napoletano di 21, arrestato dalla polizia su ordine del gip Daniela Ceramico D’Auria. Il giovane si era spacciato per il figlio della vittima, dirigente di banca in Germania ma bisognoso di soldi per poter ritirare un pacco alle Poste. Uno dei trucchi più frequenti per i raggiri ai pensionati. Il ragazzo è tornato tre volte a casa della 83enne, ma è stato scoperto. A denunciare il fatto è stata proprio l’anziana donna che si è rivolta agli agenti del commissariato Villa Glori. Gli investigatori hanno scoperto che il 21enne, con precedenti per truffe e reati contro il patrimonio, viaggiava su una Fiat 500 presa a noleggio da un altro ragazzo avvistata ai ...