Roma | Meleo-De Santis M5s-LcR | “Rapporto Caritas impone riflessione | questione sociale sia la priorità”

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Anche quest’anno ilPovertà dellaciuna profonda. Colpisce soprattutto la denuncia della tragica mancanza di case adeguate alle necessità e alla dignità dei nostri cittadini. Su questo il Sindaco e la Giunta si sono mossi in maniera quantomeno carente. Poi c’è il tema delle differenze tra centro e periferia, marcatissime nella disponibilità di servizi, di trasporto pubblico, nell’assegnazione dei grandi eventi e nella scelta di dove condurre gli interventi di decoro urbano. Principali vittime di queste disuguaglianze sono, come al solito, donne e giovani, per i quali mancano politiche davvero mirate ed efficaci: si pensi per esempio alla necessità di alloggi per gli studenti, alla quale le istituzioni faticano così tanto nel trovare risposta. Su tutto gravano ...

, come spiega la coordinatrice romana Linda(eletta a febbraio) sono stati istituiti tutti i 15 gruppi, uno in ogni municipio, ai quali prendono parte 1.322 persone in totale. Nuovi volti:...

I Cinquestelle del Lazio si riorganizzano e mettono al centro i territori. Ad aprile il congresso romano RomaToday

Nostalgia 5 Stelle: “Il 95% dei cantieri aperti a Roma è soltanto merito nostro” Repubblica Roma

La buona notizia è che in un'alta classifica piena di squadre imperfette, la Roma si ritrova in una posizione interessante ... di Karsdorp a inizio primo tempo, poi solo qualche mischia. Sta mancando ...La decisione del Governo regionale di praticare gli sconti contro il caro voli per i cittadini residenti in Sicilia a partire ...