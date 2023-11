Roma | incidente coinvolge mezzo AMA | 4 feriti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 novembre 2023) Alba drammatica domenica in via di Torrevecchia dove quattro persone sono rimaste ferite in unstradale che ha visto coinvolto unAma e una Renault Megane. Alle 6.30 i vigili urbani e le ambulanze del 118 sono accorse dopo la segnalazione della collisione con il compattatore dell’azienda partecipata che è finito contro alcune vetture in sosta, una delle quali ha danneggiato anche un palo della luce. Le persone ferite sono state trasportate al Policlinico Gemelli e al San Filippo Neri, ma non sono in condizioni preoccupanti. I vigili urbani indagano per ricostruire la dinamica dell’impatto. Secondo l’Ama, la vettura procedeva a velocità sostenuta quando all’altezza di via Simone Mosca ha invaso la carreggiata di marcia tagliando la strada al. L'articolo proviene da Italia Sera.