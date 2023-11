Roma | dopo freepark ecco “CCITUAMAN” | in città arriva il giustiziere dei rifiuti FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ricordate, “il” della sosta selvaggia a? Ebbene, ora insi aggira un nuovo difensore della legge stavolta nel settore dei: armato di bomboletta spray, come il suo omologo automobilista, prende di mira l’abbandono di spazzatura lungo le strade. Insultando gli zozzoni con ilnissimo “mort*cci tua”. Dove c’è un problema, lì c’è un supereroe pronto ad intervenire. Peccato che non stiamo parlando di una delle popolari saghe dedicate ai difensori della legge ma della (triste) realtà della Capitale. Sì perché dove ci sono questioni che non si riescono ad arginare i cittadini decidono di fare da soli in questo caso prendendosela con chi sporca la loro. L’ultimo casodalla zona di Vigna Clara. Il ...