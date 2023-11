Roma Arrestato il “rapinatore solitario” | l’incubo degli uffici postali

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 novembre 2023), 13 novembre 2023- Nella mattinata del 13 novembre 2o23, nel corso di servizi specifici antirapina a tuteladella capitale, posti in essere dalla Polizia di Stato, é stato tratto in arresto unseriale del ’79 che agiva in solitaria. Il personale della Squadra Mobile Capitolina, dei commissariati Sant’Ippolito e Tor Pignattara, coadiuvato da agenti del Centro operativo di sicurezza cibernetica di, dopo un breve inseguimento, partito da via Collatina, ha bloccato il soggetto in questione, in via Diego Angeli, mentre stava per entrare in uno postale di zona, armato di pistola. Dall’attività investigativa é emerso che l’uomo agiva sempre negli stessi giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, negli...