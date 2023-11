Roma | altro sciopero venerdì

(Di lunedì 13 novembre 2023) Anche asaràgenerale dei trasporti17 novembre. Una proclamazione a livello nazionale contro la manovra economica del governo che sta scatenando polemiche, con Salvini che si era subito detto pronto a precettare i dipendenti dei trasporti e il leader della Cgil Maurizio Landini che aveva replicato stizzito, parlando di attacco al diritto diin modo arrogante. Mentre la querelle a distanza tra Lega e sindacato continua la mobilitazione al momento nella Capitale e nel Lazio è confermata, come comunicano anche Atac e Cotral sui loro canali ufficiali. «Le federazioni dei trasporti Filt Cgil e Uiltrasporti hanno aderito allogenerale di 24 ore proclamato dalle proprie confederazioni nazionali dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio – scrive sul suo sito la ...

Un futuro che potrebbe includere anche unbambino, visto che lei non nasconde il suo ... chi c'era nel suo cuore prima dell'attuale fidanzata, che cosa è successo Matteo Berrettini è nato a...

Il derby Lazio-Roma: altro che attacchi stellari, un solo tiro in porta (Il ... IlNapolista

Pedro ritrova la Roma: il grande ex è pronto a un altro derby Goal.com

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Mercoledì 15 novembre, alle 17.30, se siete a Roma, vi aspetto al Tempio di Adriano per raccontarvi 'Pane e Politica'. Insieme a me ci saranno Lucia Annunziata, Simona ...Al termine del derby tra Lazio e Roma terminato 0-0 l'allenatore dei giallorossi José Mourinho è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare la partita. Queste parole del tecnico ...