Rocky III | tutti i segreti sulla presenza di Hulk Hogan nel film

Leggi su screenworld

(Di lunedì 13 novembre 2023)compare nelIII e Sylvester Stallone ha voluto ricordarlo con un paio di aneddoti tra cui il fatto che la sua grinta nel combattimento durante una scena gli ha quasi lussato una spalla. Inoltre ha condiviso una foto dal set per mostrare come è stata realizzata la differenza di altezza tra i due., pseudonimo per Terry Bollea, è stato un wrestler molto famoso negli anni ’80 ed è riuscito a ritagliarsi un ruolo all’interno delIII, proprio all’inizio in cui il protagonista deve affrontare sul ring Labbra Tonanti. L’attore Sylvester Stallone ha voluto ricordare lascenica imponente dell’amico con due aneddoti molto curiosi. Innanzitutto era necessario rendere i personaggi molto diversi e ...