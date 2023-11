Rocchi sul contatto Lookman-Dimarco | «Giusta la decisione di campo Il Var…»

(Di lunedì 13 novembre 2023) Gianlucaha parlato nel consueto appuntamento ‘Open Var’ su Dazn per parlare dell’episodio train Atalanta Inter Gianlucaha parlato nel consueto appuntamento ‘Open Var’ su Dazn per parlare dell’episodio train Atalanta Inter. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Molto bravo qui l’arbitro a decidere senza supporti esterni. Lui ha utilizzato lo stesso metro sempre, al punto che laviene accettata senza problemi. Bisogna accettare lasulper non mettere nei guai il VAR, qui la Attacking Possession Phase è chiara e consente il recupero».

Laureato in economia e commercio, figlio d'artecampo, l'arbitro Dionisi scelto daper Inter - Frosinone, è abbastanza preciso, non ha grande esperienza ed alterna buone prestazioni con alcune un po' in tono minore. Studia a memoria le ...

Rocchi sul 3-2 annullato a Piccoli in Lecce-Milan: "Decisione corretta, non serve la volontarietà" TUTTO mercato WEB

Lecce-Milan, Rocchi conferma a Open Var: "Il goal di Piccoli da ... Goal.com

Daniele Doveri ha sbagliato ad annullare il gol di Rodriguez in Monza-Torino per il (non) fallo di Zapata su Caldirola. La conferma arriva anche dal designatore Gianluca Rocchi che, intervenuto a Open ...Il designatore arbitrale, ospite nell'appuntamento settimanale di Open Var su Dazn, ha anticipato la sua lettura sull'episodio del gol annullato al Lecce contro il Milan ...