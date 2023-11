Risparmio | investimento | pensioni | piccola guida per imparare a gestire le proprie finanze

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Non è mai troppo presto per risparmiare. Ma quando si è giovani, si fa spesso fatica a capire quali siano i modi, le tempistiche, gli strumenti corretti per una sana gestione dei propri soldi. Nonostante le crisi perduranti, le difficoltà di accesso al mondo del lavoro, la precarietà, l’amministrazione del denaro è un’azione (finanziaria) con cui si fanno i conti fin da piccoli: le prime paghette, i lavori per mantenersi durante gli studi, l’inizio della carriera. Non solo.i propri guadagni significa anchea pagare le tasse, ricordarsi le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, comprendere quali siano i tempi migliori per fare determinati acquisti, provare a fare investimenti oculati. Tutte iniziative che rientrano nel più ampio tema dell’educazione finanziaria: dare ai giovani la possibilità di assimilare ...