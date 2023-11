Risotto alla zucca | una vera delizia! Cremoso al punto giusto!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 13 novembre 2023) Basta davvero poco per assemblare un piatto raffinato, sì ma dalle origini contadine. I nostri nonni sapevano approfittare dei doni di Madre Natura, seguendo il corso delle stagioni, senza lesinare in fantasia. Questonasce dall’incontro tra la creatività delle massaie e la necessità di sfruttare al massimo uno degli ortaggi autunnali più versatili, laper l’ap. La vediamo protagonista di ricette dolci e salate, grazie al suo sapore delicato: zuppe, primi, contorni, ma anche ciambelloni, biscotti, muffin, con la sua polpa soda e colorata possiamo preparare di tutto. Non poteva mancare allora anche il riso: serviamolo ad amici e parenti, li conquisteremo al primo boccone! Semplicissimo da realizzare, quando mi accingo ai fornelli, personalmente preferisco utilizzare il brodo vegetale fatto in casa. Servono pochi ...