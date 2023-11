Riprendono a Nairobi i negoziati per un trattato contro l’inquinamento da plastica

Dobbiamo mantenere lo spirito die avviare le discussioni sostanziali, affinché si raggiunga una soluzione globale entro la fine del 2024. Porre fine all'inquinamento da plastica non è un ...

Riprendono a Nairobi i negoziati per un trattato contro l ... Internazionale

Focus sulle professioni: Lavorare nel campo ambientale per ... Università degli studi di Trieste

Si apre il 13 novembre a Nairobi la terza fase dei negoziati per il Trattato globale contro l’inquinamento da plastica, giuridicamente vincolante, da concordare entro il 2024 sotto l’egida del Program ...Roma, 31 ott. (askanews) – Re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla sono in Kenya per una visita di Stato di quattro giorni, fra molte richieste di scuse per il passatodell’impero britannico nel ...