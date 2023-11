Riparte il rito dei licei romani | occupato anche il Visconti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si allarga il fronte delle occupazioni delle scuole nella Capitale. A pochi giorni dalla "presa" del Liceo Pilo Albertelli all'Esquilino, che prosegue, è capitolato nella notteildi piazza del Collegio Romano. Fumogeni e striscioni. Al centro delle proteste del gruppo di studenti dissidenti c'è ancora il tema prioritario dell'edilizia scolastica. Un "classico" delle rimostranze studentesche degli ultimi anni. "Il nostro istituto è parte del patrimonio storico di Roma, ma non è ammissibile che crollino i soffitti e che non ci sia la rampa di accesso per i disabili", puntano il dito gli studenti. Reclamando - oltre al mettere in campo argomenti ideologici - un "percorso di condivisione tra noi ragazzi, docenti e famiglie nell'interesse della scuola pubblica".