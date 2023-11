Rinnovo CSPI | il Ministero propone elezioni il 7 maggio 2024

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si è tenuto un incontro tra i rappresentanti deldell'Istruzione e del Merito e le forze sindacali focalizzato sullo schema di ordinanza ministeriale per ledel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (). Secondo quanto segnala la Flc Cgil, ilha proposto come data per le lezioni quella del 7. L'articolo .