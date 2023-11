Rimpasto di governo per Sunak | David Cameron torna come ministro degli Esteri

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) –dia Londra, dopo che il primobritannico Rishiha sollevato dall’incarico la ministraInterni Suella Braverman per un articolo nel quale criticava la gestione di una marcia filo-palestinese da parte della polizia inglese. Secondo quanto rende noto Downing Street, James Cleverly è stato nominato nuovodell’Interno, mentre l’ex primobritannicoè stato sceltonuovoal posto di Cleverly, a capo del Foreign Office da settembre dello scorso anno. “E’ stato il più grande privilegio della mia vita servire...

Non succedeva da 60 anni che un ex premier tornasse a ricoprire un incarico di. L'attuale primo ministro Sunak ha messo in atto undopo la cacciata della responsabile degli Interni ...

Uk, rimpasto di governo: Cleverly sostituisce Braverman, torna Cameron Il Tempo

Uk, rimpasto di governo: Cleverly rimpiazza Braverman. Cameron ministro degli Esteri Sky Tg24

Una violenza su cui pesa l’irresponsabilità dimostrata da Braverman, alla quale è stato chiesto di compiere un passo indietro, condividendo il rimpasto di governo voluto dal primo ministro “per ...È scattato il rimpasto del governo britannico a opera del premier Rishi Sunak. L'ex premier David Cameron è stato nominato ministro degli Esteri dall'attuale capo del governo del Regno Unito al posto ...