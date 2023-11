Riforma pensioni 2024 | Fornero | Damiano | Cazzola a confronto alla presentazione di Teorema

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nella giornata di Venerdì 10 Novembre a Roma si é tenuta ladella prima Associazione nazionale di Previdenziali,, che ha lo scopo di riunire specialisti in campo della previdenza, che puntano ad essere inseriti all’interno di un albo che riconosca la professione. Una figura sempre più importante specie in un panorama previdenziale incerto come quello odierno, ove le riforme non sono mai strutturali ed i lavoratori più anziani nonché futuri pensionsandi da un anno all’altro vedono sfumare, vedi opzione donna, possibilità di pensionamento a seconda del Governo in carica. Molte le modifiche apportate dal Governo Meloni ma per lo più peggiorative come dicono gli stessi lavoratori, che al grido di Salvini ‘elineremo laefaremo quota 41 entro fine legislatura‘ rispondono ormai disillusi ...