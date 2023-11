Ricordi la 200 Lire? Controlla in casa | se ne trovi una così è pagata fino a 3 000 euro

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una semplice moneta da 200può valeretanto? C’è un dettaglio che in realtà porta i collezionisti a volerla pagare sempre di più, regalando un piccolo tesoro da non sottovalutare. Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche che deve avere questa moneta da 200? 200, valgono tanto se ritrovate? Chi ha vissuto gli anni della Lira non può non ricordare la magnificenza della moneta da 200. Il fattore nostalgico/emotivo entra in scena e si pensa a quante cose fosse possibile acquistare grazie a lei. Il subentro dell’ha cambiato totalmente le abitudini e il potere di acquisto, diminuito nel corso degli anni. Ovviamente, ci sono tantissime altre questioni che hanno condizionato la capacità di spesa di ogni italiano ma non è questa la sede dove trattare ...