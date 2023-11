Regno Unito | Sunak rimuove la ministra degli Interni dopo le critiche alla polizia

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nel rimpasto di governo annunciato e attuato dal premier britannico Rishi, è quello di Suella Braverman il nome più eccellente a esser messo da parte. Laviene rimossa dal suo incarico a pochi giorni dal suo attacco a mezzo stampa a Scotland Yard, per la gestione «troppo morbida» delle manifestazioni pro Palestina nel. Al suo posto,avrebbe nominato James Cleverly, già Segretario di Stato per gli Affari esteri nel governo Truss e in quello attuale. A Downing Street sarebbe arrivato anche l’ex premier David Cameron, è possibile che per lui sia previsto un nuovo incarico nella squadra di governo sebbene non sia più un parlamentare. Braverman, 43 anni, era considerata una delle figure più a destra e intransigenti dei Tory e ...