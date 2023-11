Una nube tossica sopra la città Inquinamento ecome da nessun'altra parte. All'inizio di novembre, infatti, le scuole di Nuova Delhi, dove vivono oltre trenta milioni di ...

Record di smog a Nuova Delhi: al via da oggi la circolazione alternata TGLA7

Tra caldo e smog, in Italia non si respira TGCOM

Una nube tossica sopra la città Inquinamento e smog come da nessun’altra parte. All’inizio di novembre, infatti, le scuole di Nuova Delhi, dove vivono oltre trenta milioni di abitanti, hanno chiuso.Millions of Indians celebrated Diwali on Sunday with a Guinness World Record number of bright earthen oil lamps as concerns about air pollution soared in the South Asian country.