Recensione Cities | Skylines 2 | il miglior city builder ora ha un seguito!

(Di lunedì 13 novembre 2023) In questaanalizzeremo il nuovissimo2, ildi Colossal Order2, il sequel del fortunato gestionale urbanistico di Colossal Order, è finalmente arrivato su PC e console. Il gioco promette diare e ampliare le meccaniche del predecessore, offrendo ai giocatori un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Se queste promesse saranno state mantenute, però, lo scoprirete solo leggendo questa! Un’Immersione totale nella gestione urbana2 è un sequel che offre un’esperienza di pianificazione urbana più profonda e realistica rispetto ...

... di cui vi abbiamo parlato in maniera maggiormente approfondita nella nostradi Alan ...insieme ai titoli della settimana nel consueto aggiornamento del GFN Thursday insieme a: ...

Cities Skylines 2, city building di nuova generazione, (video) recensione ilVideogioco.com

Cities: Skylines 2, Recensione: una metropoli di nuova generazione Pokémon Millennium

Il team di Colossal Order pubblica la Patch 1.0.13f1 di Cities Skylines 2: l'aggiornamento porta in dote diversi bilanciamenti e tante ottimizzazioni ...Dopo averci convinto su PC, SpellForce Conquest of Eo arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series: come sarà andato questo sbarco su console