Rapina con un’ascia a Paderno | albanese fermato con il taser

... mentre rientrava a casa, poco dopo la mezzanotte, ha notato i due soggetti, allo stesso noti, che interloquivanouna terza persona, verosimilmente vittima di. Per tale ragione, il ...

Milano, orefice ucciso durante la rapina in Brera: figlio risarcito dopo 10 anni con 50mila euro IL GIORNO

Tenta rapina con un'ascia e poi resiste allo spray e al taser Agenzia ANSA

il rapinato, cercando di guadagnare una via di fuga, cercava di colpire il questuante con una bottiglia in suo possesso e quest'ultimo passava quindi alle vie di fatto, estraendo il coltello poi ...Firenze, 13 novembre 2023 - Sorpreso mentre stava frugando all'interno della macchina non solo non si è arreso ma ha anche minacciato il testimone. E’ successo ieri, in pieno giorno, in piazzale Jeffe ...