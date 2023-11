Ranking Wta aggiornato a lunedì 13 novembre | Cocciaretto rientra in top 50

(Di lunedì 13 novembre 2023) Top 10 invariata per ilWta13. La numero 1 d’Italia rimane ovviamente Jasmine Paolini, che resta in trentesima posizione. Scala un posto Martina Trevisan che sale in 42esima piazza, mentre Elisabettain top 50. Una posizione in più anche per Camila Giorgi (55°), seguita da Lucia Bronzetti (64°). Ritorno in top 100 per Sara Errani (100°). Di seguito, ecco la classifica mondiale aggiornata a13Wta13Iga Swiatek (Pol) 9295 Aryna Sabalenka (Blr) 9050 Coco Gauff (Usa) 6580 Elena Rybakina (Kaz) 6365 Jessica Pegula (Usa) 5975 Ons Jabeur (Tun) 4195 Marketa Vondrousova (Cze) ...

... nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 del mondo, ha ceduto 7 - 5 6 - 3 in 1 ora e 45 minuti di gioco circa a Marina Stakusic (n.258 del); nel secondo Jasmine Paolini (n.30) si è ...

Ranking WTA (13 novembre 2023): top ten immobile, Sara Errani torna tra le prime 100 al mondo! OA Sport

Ranking WTA: Swiatek torna regina, Paolini sempre leader azzurra ... SuperTennis

Also, American teenager Alex Michelsen cracks the Top 100 after winning his second Challenger title of the year.La vittoria gli ha garantito la posizione n. 1 nel ranking ATP di fine anno per l’ottava volta nella sua carriera, oltre al superamento delle 400 settimane in testa alla classifica mondiale. “È un ...