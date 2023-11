... che grazie ai quarti nell'ITF da 25mila dollari di Solarino 2 guadagna sette posizioni e sale al numero 314, firmando il "best". CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE (12 - 11 - 2023) 30. ...

Ranking WTA: 6 azzurre in top 100, Swiatek sempre regina SuperTennis

Ranking WTA (13 novembre 2023): top ten immobile, Sara Errani torna tra le prime 100 al mondo! OA Sport

Ancora piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA . Anche Questa settimana sono di ...Former world No. 12 Sabine Lisicki put the gloss on a remarkable return from injury, rejoining the winner’s circle for the first time in almost a decade ...